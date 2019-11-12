В День холостяка Alibaba заработал рекордные $38 млрд: покупали Iphone 11 Pro и одежду

12 ноября, 2019, 09:03

Китайский розничный продавец Alibaba Group Holding Ltd продал за сутки "Дня холостяка" (11.11) товаров на рекордные $38,4 млрд, что больше, чем его американский конкурент Amazon

Об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что во время 24-часового марафона распродажи компания заработала $38,4 млрд. Год назад ритейлор продал товаров на $30,7 млрд.

В Alibaba рассказали, что нынешний заработок на 26% больше, чем прошлогодний.

Reuters пишет, что наиболее популярным товаром были смартфоны, в частности Huawei Mate 30 Pro и iPhone 11 Pro, а также одежда.

"День холостяка" группа Alibaba проводит с 2009 года. Это крупнейшая онлайн-распродажа в мире.

Singles 'Day (День холостяка) - День одиноких дней или Гуангун Цзе - это торговый праздник, популярный среди китайской молодежи, которые отмечают свою гордость быть одинокими. Дата 11 ноября была выбрана потому, что число «1» напоминает одинокую личность.