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Espreso.tvОбществоВ 2020 году в Украине возобновят 4 тыс. км дорог, - Криклий

В 2020 году в Украине возобновят 4 тыс. км дорог, - Криклий


фото: zik.ua
Следующий шаг - качественные дороги к опорным школам и больницам в регионах

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время презентации программы "To do list - изменений" в Харькове.

Он пояснил, что за 76 дней работы сделан ряд важных шагов для привлечения дополнительных средств на проекты развития государственных и местных дорог: так, достигнута договоренность с ЕБРР по финансированию восстановления региональных дорог в объеме 300 млн евро, а также с ЕИБ о выделении средств для капитального ремонта трассы Одесса - Киев и строительства обхода Львова - 450 млн евро. Также восстановлена трасса Запорожье - Мариуполь.

"В 2020 году правительство выделит 73 млрд грн на дорожную инфраструктуру. Это больше, чем в предыдущие годы, почти на 40%. Эти средства мы будем тратить рационально. Дороги государственного и международного значения мы будем ремонтировать капитально или реконструировать. Тогда дороги будут служить минимум 10-15 лет без ремонтов ", - отметил Владислав Криклий.

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