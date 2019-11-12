Умерла известная волонтер Иванова, которая помогала украинской армии

12 ноября, 2019, 16:11

Известная волонтер Наталья Иванова умерла от сердечного приступа в больнице города Днипро

Об этом на своей странице в Facebook написал Дмитрий Корчинский.

"Сегодня в больнице Днипра, от сердечного приступа умерла самоотверженная патриотка Украины, известный волонтер Наталья Иванова", - написал Корчинский.



По его словам, прощание состоится завтра 13 ноября в 14:00 на территории Второй больницы города Днипро, проспект Сергея Нигояна, 53.

Напомним, что Наталья Иванова была волонтером, помогавшим украинским военным в зоне боевых действий.