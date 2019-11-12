Украинский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана
12 ноября, 2019, 16:12
Украинский нападающий "Кайрата" Адеринсола Эсеола стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана
Об этом сообщает sportarena.
В Казахстане завершился розыгрыш местной Премьер-лиги, победителем которой в шестой раз подряд стала "Астана". Украинский форвард Адеринсола Эсеола вместе с "Кайратом" занял второе место, отстав всего на 1 очко от чемпиона. На счету 28-летнего украинца нигерийского происхождения 19 голов в 27 матчах, что позволило ему стать лучшим бомбардиром турнира.
Эсеола выступает в Казахстане с весны 2018 года: сначала поиграл за "Акжайик", где провел 13 матчей и забил 8 голов, а затем перешел в "Кайрат", за который сыграл в 54 матчах и забил 33 гола. В Украине нападающий выступал за черниговскую "Десну", "Александрию", киевский "Арсенал" и "Звезду" с Кропивницкого.
- 7 ноября в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы голландский АЗ "Алкмаар" разгромил в Казахстане местную "Астану" со счетом 5:0.
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