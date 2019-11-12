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Espreso.tvСпортУкраинский боксер захватил лидерство в рейтинге WBC

Украинский боксер захватил лидерство в рейтинге WBC


фото: BoxingScene
Украинский боксер Виктор Постол вышел на первое место в рейтинге WBC в первом полусреднем весе

Об этом сообщает официальный сайт WBC.

В новом рейтинге WBC (Всемирного боксерского совета) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Виктор Постол поднялся на первое место. Украинец является бывшим чемпионом мира WBC, а 1 февраля 2020 г. вновь поспорит за этот титул с американцем Хосе Рамиресом.

Впервые в топ-15 в этой категории вошел еще один наш боксер - Сергей Богачук, который расположился на 14-й позиции.

Кроме Постола в рейтинге WBC улучшил позиции Александр Усик, который в супертяжелом весе поднялся на четвертое место.

Александр Гвоздик в полутяжелом весе (до 79,4 кг) скатился на вторую позицию, поскольку потерял чемпионский пояс в бою с россиянином Артуром Бетербиевым.

Сергей Деревянченко в среднем весе (до 72,6 кг) находится на третьей строчке в рейтинге.

Еще один украинец - Василий Ломаченко обладает статусом "франчайзингового" чемпиона WBC.

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