Украинский боксер захватил лидерство в рейтинге WBC
Об этом сообщает официальный сайт WBC.
В новом рейтинге WBC (Всемирного боксерского совета) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Виктор Постол поднялся на первое место. Украинец является бывшим чемпионом мира WBC, а 1 февраля 2020 г. вновь поспорит за этот титул с американцем Хосе Рамиресом.
Впервые в топ-15 в этой категории вошел еще один наш боксер - Сергей Богачук, который расположился на 14-й позиции.
Кроме Постола в рейтинге WBC улучшил позиции Александр Усик, который в супертяжелом весе поднялся на четвертое место.
Александр Гвоздик в полутяжелом весе (до 79,4 кг) скатился на вторую позицию, поскольку потерял чемпионский пояс в бою с россиянином Артуром Бетербиевым.
Сергей Деревянченко в среднем весе (до 72,6 кг) находится на третьей строчке в рейтинге.
Еще один украинец - Василий Ломаченко обладает статусом "франчайзингового" чемпиона WBC.
- 31 октября стало известно, что украинский боксер Виктор Постол договорился о поединке за звание чемпиона мира WBC и WBO в полусреднем весе против американца Хосе Рамиреса.
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