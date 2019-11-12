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Espreso.tvОбществоУкраинская делегация может вернуться в ПАСЕ в январе 2020 года, - Кулеба

Украинская делегация может вернуться в ПАСЕ в январе 2020 года, - Кулеба


фото: rbc.ua
Делегация Украины может вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы в январе 2020 года

Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Объясняю очень просто. В январе произойдет перезагрузка Ассамблеи, поменяется глава, люди, которые ногами, руками, ушами и глазами возвращали Россию в ПАСЕ, потеряют свои должности. Появится шанс на обновление. Когда отозвали посла в знак протеста против того, что произошло, - они вздрогнули. Потому что впервые в истории организации государство-член отозвало своего посла. Потом, когда мы отозвали приглашение наблюдать за выборами, они вздрогнули, потому что не думали, что мы на это пойдем", - сказал Кулеба.

Чиновник назвал отказ украинской стороны участвовать в осенней сессии ответом на возвращение российской делегации в ПАСЕ и отметил, что уже в январе Украине следует вернуться к работе в этом органе. Также Кулеба отметил, что россиян вернули, потому что считали украинскую позицию недостаточно жесткой.

"Я считаю, что январь - это возможность вернуться в Ассамблею, показать, что мы способны на жесткие решения, если наши интересы жестко игнорируются. Бросать Ассамблею раз и навсегда - это категорически неправильно. Бьют тебя - бей в ответ. Но уходить с ринга - это неправильно", - сказал Кулеба.

Вице-премьер также обвинил председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в манипуляции правилами Ассамблеи во время лишения прав предыдущей делегации Украины.

  • Напомним, в сентябре делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии из-за возвращения делегации РФ без выполнения ни одного условия, за которые она была исключена.
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