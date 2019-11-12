Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС. - Кулеба
Об этом он сказал в интервью изданию РБК-Украина.
"Политическое решение о том, что Украина будет членом Альянса, было принято еще в 2008 году. Но следующий этап - начало процедуры вступления. Мы за пять лет хотим выполнить наше домашнее задание... И через пять лет мы хотим сесть с ними за стол и сказать: ребята, мы готовы, теперь ваша очередь", - сказал вице-премьер.
По его словам, через 5 лет Украина планирует достичь полной совместимости с НАТО и получить политическое решение НАТО о начале процедуры вступления
Кулеба не стал озвучивать конкретную дату получения такого политического решения, но предположил, что Украина получит такое предложение от НАТО быстрее, чем от ЕС.
"Я считаю, что мы в НАТО вступим раньше, чем в ЕС", - заявил Кулеба.
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