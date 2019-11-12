Украина достигла прогресса в очищении банковской сферы, - МВФ

12 ноября, 2019, 22:42

Во время визита в Украину миссия Международного валютного фонда обсудит с властями новую трехлетнюю программу расширенного кредитования

Об этом рассказал директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен в комментарии Голосу Америки, передает РБК-Украина.

Отмечается, что новая программа должна заменить программу "стенд бай" на $3,9 млрд.

"Надеюсь, достигнем быстрого результата. Хотя прогресс обнадеживающий, остаются некоторые нерешенные вопросы. Давайте посмотрим", - сказал Томсен.

По его словам, вопрос очищения банковского сектора будет важным.

"Это один из вопросов. Украина достигла прогресса. Мы знаем, что существуют вызовы. Важно, чтобы не было отката в достижениях. Поэтому, это важная часть обсуждений", - прокомментировал представитель Фонда.

Комментируя основные вызовы, Томсен отметил достижения страны в стабилизации экономики, но отметил определенные разочарования, в частности в вопросе преодоления коррупции и государственного управления.

"Важно сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию. Украина не так хорошо продвигается в структурных реформах. Можно сказать, что в последние годы развитие событий здесь разочаровывало. Нас особенно беспокоят вопросы коррупции и управления и я думаю, что новое правительство должно увеличить усилия в этой сфере", - добавил Томсен.