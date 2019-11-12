У тележурналистки Аллы Мазур обнаружили раковую опухоль

12 ноября, 2019, 19:05

У известной телеведущей нашли онкологическое заболевание

Об этом она написала в своем Facebook.

"У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, есть бессимптомные. И я - начинаю бороться. Благодарна себе, что все же нашла время для осмотра. Благодарна украинским врачам, которые вовремя отправили на биопсию: выполнив международный протокол. Благодарна за помощь моей семье, моим друзьям, моим коллегам из ТСН, готовым подставить плечо в трудную минуту. Надеюсь на деликатность коллег из других изданий", - написала Мазур.

Она призвала изменить отношение к онкозаболеваниям.

"Мы должны изменить отношение к онкозаболеваниям в обществе. Научиться говорить о них - открыто и спокойно. И с уровня трагедии - переводить на уровень проблемы. Которую можно решить. Потому что это, конечно, не насморк. Но и давно не приговор. Медицина научилась справляться с этим - во многих случаях. Главное - выявить вовремя", - говорится в заметке.

Также она обратилась к женщинам с просьбой проходить осмотры.

"Рассказываю, чтобы вдохновить каждую украинскую женщину - особенно после 45-ти - проходить профилактический осмотр хотя бы раз в год. И сделать это - безотлагательно. Относиться к себе внимательно. Находить время - и проверяться. Желательно - несколькими способами. И даже в нескольких учреждениях. Тогда шансы на здоровую жизнь значительно возрастают ", - добавила Мазур.