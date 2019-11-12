Трамп запрещал делать любые заявления по поводу инцидента в Керченском проливе, - экс-советник Волкера

12 ноября, 2019, 09:47

Президент США Дональд Трамп запрещал любые заявления об инциденте в Керченском проливе 25 ноября 2018

Об этом заявил экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера Кристофер Андерсон в своих показаниях перед Конгрессом. Показания Андерсона опубликованы на сайте Палаты представителей США.

"25 ноября Россия еще больше обострила конфликт, когда ее силы открыто атаковали и захватили украинские военные суда, направлявшиеся в украинский порт в Азовском море. Пока мои коллеги из Государственного департамента быстро готовили заявление, в котором осуждали Россию за ее эскалацию, высшие должностные лица в Белом доме заблокировали его выдачу", - заявил Андерсон.

По его словам, европейские коллеги выступили с заявлениями, и он хотел убедиться, что США также имеют заявление по этому поводу.

"Я смотрел свои заметки и электронные письма и не помню, как я это обнаружил, но в тот вечер я послал сообщение послу Волкеру, что Президент (Дональд Трамп, - Ред.) наложил эмбарго на любые заявления", - пояснил помощник Волкера.