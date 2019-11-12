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Espreso.tvОбществоТрамп запрещал делать любые заявления по поводу инцидента в Керченском проливе, - экс-советник Волкера

Трамп запрещал делать любые заявления по поводу инцидента в Керченском проливе, - экс-советник Волкера

Президент США Дональд Трамп запрещал любые заявления об инциденте в Керченском проливе 25 ноября 2018

Об этом заявил экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера Кристофер Андерсон в своих показаниях перед Конгрессом. Показания Андерсона опубликованы на сайте Палаты представителей США.

"25 ноября Россия еще больше обострила конфликт, когда ее силы открыто атаковали и захватили украинские военные суда, направлявшиеся в украинский порт в Азовском море. Пока мои коллеги из Государственного департамента быстро готовили заявление, в котором осуждали Россию за ее эскалацию, высшие должностные лица в Белом доме заблокировали его выдачу", - заявил Андерсон.

По его словам, европейские коллеги выступили с заявлениями, и он хотел убедиться, что США также имеют заявление по этому поводу.

"Я смотрел свои заметки и электронные письма и не помню, как я это обнаружил, но в тот вечер я послал сообщение послу Волкеру, что Президент (Дональд Трамп, - Ред.) наложил эмбарго на любые заявления", - пояснил помощник Волкера.

  • 25 ноября 2018 г. в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
  • 25 мая 2019 г. Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные суда и вернуть их Украине.
  • 7 сентября 2019 г. Россия вернула Украине всех 24 моряков в рамках обмена "35/35"
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