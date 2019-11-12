Трамп пообещал на этой неделе опубликовать стенограмму самой первой беседы с Зеленским
12 ноября, 2019, 09:21
Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе опубликует стенограмму самого первого телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом он сообщил в Twitter.
"Для того чтобы и дальше быть прозрачным президентом в истории, я опубликую где-то на этой неделе стенограмму первого, а поэтому самого важного телефонного звонка, который у меня был с Президентом Украины. Я уверен, что вам это покажется увлекательным", - написал Трамп.
In order to continue being the most Transparent President in history, I will be releasing sometime this week the Transcript of the first, and therefore most important, phone call I had with the President of Ukraine. I am sure you will find it tantalizing!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 ноября 2019 г.
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