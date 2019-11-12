Трамп пообещал на этой неделе опубликовать стенограмму самой первой беседы с Зеленским

12 ноября, 2019, 09:21

Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе опубликует стенограмму самого первого телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом он сообщил в Twitter.

"Для того чтобы и дальше быть прозрачным президентом в истории, я опубликую где-то на этой неделе стенограмму первого, а поэтому самого важного телефонного звонка, который у меня был с Президентом Украины. Я уверен, что вам это покажется увлекательным", - написал Трамп.