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Espreso.tvОбществоТрамп пообещал на этой неделе опубликовать стенограмму самой первой беседы с Зеленским

Трамп пообещал на этой неделе опубликовать стенограмму самой первой беседы с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе опубликует стенограмму самого первого телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом он сообщил в Twitter.

"Для того чтобы и дальше быть прозрачным президентом в истории, я опубликую где-то на этой неделе стенограмму первого, а поэтому самого важного телефонного звонка, который у меня был с Президентом Украины. Я уверен, что вам это покажется увлекательным", - написал Трамп.

 

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