Свитолина снялась для журнала Elle. ФОТО

12 ноября, 2019, 13:44

Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась для модного глянцевого журнала Elle

Об этом Свитолина сообщила в Instagram.

Теннисистка выложила один из снимков, которые вошли в фотосессию популярного журнала.

"Не судите меня так быстро. Вы увидите только то, что я хочу вам показать", - написала Свитолина.