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Espreso.tvСпортСвитолина снялась для журнала Elle. ФОТО

Свитолина снялась для журнала Elle. ФОТО


фото: twitter
Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась для модного глянцевого журнала Elle

Об этом Свитолина сообщила в Instagram.

Теннисистка выложила один из снимков, которые вошли в фотосессию популярного журнала.

"Не судите меня так быстро. Вы увидите только то, что я хочу вам показать", - написала Свитолина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Do not be so quick to judge me .. You only see what I choose to show you "

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

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