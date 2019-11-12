Свитолина снялась для журнала Elle. ФОТО
12 ноября, 2019, 13:44
Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась для модного глянцевого журнала Elle
Об этом Свитолина сообщила в Instagram.
Теннисистка выложила один из снимков, которые вошли в фотосессию популярного журнала.
"Не судите меня так быстро. Вы увидите только то, что я хочу вам показать", - написала Свитолина.
- 5 ноября стало известно, что Элина Свитолина заработала за 2019 г. рекордные $6,1 млн призовых.
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