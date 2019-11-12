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Espreso.tvОбществоСутки в зоне ООС: 16 обстрелов, ранен украинский военный

Сутки в зоне ООС: 16 обстрелов, ранен украинский военный

В понедельник, 11 ноября, российские оккупанты 16 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики 7 раз обстреляли украинские позиции возле Гнутово из 82-мм минометов и стрелкового оружия, неподалеку Верхнеторецкого - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в районе Богдановки (за пределами участка разведения) и Широкино - из стрелкового оружия, дважды у Красногоровки - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Старогнатовки - из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты стреляли возле Луганского из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, около Орехово - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку от Южного - из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов, возле Новолуганского - из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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