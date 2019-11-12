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Espreso.tvОбществоСуд отменил постановление, позволявшее следователям ГБР влезать в телефоны журналистов "Схем" Ткача и Седлецкой

Суд отменил постановление, позволявшее следователям ГБР влезать в телефоны журналистов "Схем" Ткача и Седлецкой

Суд отменил предоставленное следоватедям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации и другим данным журналистов программы, которые готовили расследования "Mr. Petro Incognito" - об отпуске Петра Порошенко на Мальдивах

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Расследование было опубликовано в января 2018 года под авторством Михаила Ткача и Натальи Седлецкой.

Отмечается, что ходатайство ГБР вернули в Печерский суд на повторное рассмотрение.

Напомним, Печерский суд 17 октября 2018 года предоставил следователям ГБР временный доступ к редакционной переписке, касающейся подготовки расследования журналистов Михаила Ткача и Натальи Седлецкой "Mr. Petro Incognito" - о тайном отпуске пятого президента Петра Порошенко на Мальдивах.

Санкция получена в рамках расследования Бюро о перемещении президента через границу "с использованием поддельных документов". Заявление в ГБР подал экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов.

 

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