Суд отменил постановление, позволявшее следователям ГБР влезать в телефоны журналистов "Схем" Ткача и Седлецкой

12 ноября, 2019, 16:07

Суд отменил предоставленное следоватедям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации и другим данным журналистов программы, которые готовили расследования "Mr. Petro Incognito" - об отпуске Петра Порошенко на Мальдивах

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Расследование было опубликовано в января 2018 года под авторством Михаила Ткача и Натальи Седлецкой.

Отмечается, что ходатайство ГБР вернули в Печерский суд на повторное рассмотрение.

Напомним, Печерский суд 17 октября 2018 года предоставил следователям ГБР временный доступ к редакционной переписке, касающейся подготовки расследования журналистов Михаила Ткача и Натальи Седлецкой "Mr. Petro Incognito" - о тайном отпуске пятого президента Петра Порошенко на Мальдивах.

Санкция получена в рамках расследования Бюро о перемещении президента через границу "с использованием поддельных документов". Заявление в ГБР подал экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов.