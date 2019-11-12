Суд отменил постановление, позволявшее следователям ГБР влезать в телефоны журналистов "Схем" Ткача и Седлецкой
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Расследование было опубликовано в января 2018 года под авторством Михаила Ткача и Натальи Седлецкой.
Отмечается, что ходатайство ГБР вернули в Печерский суд на повторное рассмотрение.
Напомним, Печерский суд 17 октября 2018 года предоставил следователям ГБР временный доступ к редакционной переписке, касающейся подготовки расследования журналистов Михаила Ткача и Натальи Седлецкой "Mr. Petro Incognito" - о тайном отпуске пятого президента Петра Порошенко на Мальдивах.
Санкция получена в рамках расследования Бюро о перемещении президента через границу "с использованием поддельных документов". Заявление в ГБР подал экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов.
Решение Киевского апелляционного суда по программе # Схемы : постановление Печерского суда о доступе к редакционной коммуникации отменена. Ходатайство ГБР вернули в Печерский суд на повторное рассмотрение. pic.twitter.com/7QXWG4KXYl- Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 12 ноября 2019 г.
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