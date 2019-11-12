SpaceX успешно запустила в космос 60 спутников для раздачи интернета

12 ноября, 2019, 10:27

Компания изобретателя Илона Маска SpaceX в понедельник, 11 ноября, удачно запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками сети Starlink из комплекса Space Launch Complex 40 со станции Кейп-Канаверал в штате Флорида

Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.

"Успешное развертывание 60 спутников Starlink официально подтверждено", - говорится в сообщении.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bpBqO9oYR3 - SpaceX (@SpaceX) November 11, 2019



Компания вела прямую трансляцию запуска и вывода спутников на орбиту. В компании отметили, что если спутники не выйдут на орбиту, 100% их компонентов сгорят в атмосфере. Запуск спутников состоялся с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Спутники Starlink являются первыми из планируемых 12 тысяч космических аппаратов этого типа для создания полномасштабной сети, которая должна обеспечить глобальное интернет-покрытие.

Следует заметить, что Маск планирует покрыть весь земной шар спутниковым интернетом до конца 2020 года.