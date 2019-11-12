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Espreso.tvМирSpaceX успешно запустила в космос 60 спутников для раздачи интернета

SpaceX успешно запустила в космос 60 спутников для раздачи интернета

Компания изобретателя Илона Маска SpaceX в понедельник, 11 ноября, удачно запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками сети Starlink из комплекса Space Launch Complex 40 со станции Кейп-Канаверал в штате Флорида

Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.

"Успешное развертывание 60 спутников Starlink официально подтверждено", - говорится в сообщении.


Компания вела прямую трансляцию запуска и вывода спутников на орбиту. В компании отметили, что если спутники не выйдут на орбиту, 100% их компонентов сгорят в атмосфере. Запуск спутников состоялся с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Спутники Starlink являются первыми из планируемых 12 тысяч космических аппаратов этого типа для создания полномасштабной сети, которая должна обеспечить глобальное интернет-покрытие.

Следует заметить, что Маск планирует покрыть весь земной шар спутниковым интернетом до конца 2020 года.

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