SpaceX успешно запустила в космос 60 спутников для раздачи интернета
Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.
"Успешное развертывание 60 спутников Starlink официально подтверждено", - говорится в сообщении.
Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bpBqO9oYR3- SpaceX (@SpaceX) November 11, 2019
Компания вела прямую трансляцию запуска и вывода спутников на орбиту. В компании отметили, что если спутники не выйдут на орбиту, 100% их компонентов сгорят в атмосфере. Запуск спутников состоялся с помощью ракеты-носителя Falcon 9.
Спутники Starlink являются первыми из планируемых 12 тысяч космических аппаратов этого типа для создания полномасштабной сети, которая должна обеспечить глобальное интернет-покрытие.
Следует заметить, что Маск планирует покрыть весь земной шар спутниковым интернетом до конца 2020 года.
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