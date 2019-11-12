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Espreso.tvОбществоСобаки, перерывы и свежий воздух: Супрун дала советы, как выжить в офисе

Собаки, перерывы и свежий воздух: Супрун дала советы, как выжить в офисе


фото: bochkovaya
Исследования показывают, что более 4 часов сидения перед экраном увеличивают риск смерти от многих болезней на 50%

Об этом экс-глава МЗ Ульяна Супрун рассказала в Facebook.

"Ученые и медики все больше говорят о сидении как о новом курении. Исследования показывают, что более 4 часов сидения перед экраном увеличивают риск смерти от многих болезней на 50%. Кроме того, риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 125% .Поэтому в течение рабочего дня необходимо делать перерывы, чтобы подвигаться, сделать растяжку и подышать свежим воздухом", - посоветовала Супрун.

По ее словам, лучше готовить дома и носить еду с собой на работу. Приятным бонусом будут свежие фрукты, овощи, орехи.

Опасность кроется в снеках, которые компании предлагают своим сотрудникам. Сладкое печенье действительно быстро поднимает настроение, уровень сахара в крови и придает сил. Но это очень краткосрочный эффект и лишние калории.

Отмечается, что одна из самых распространенных бед современных работников - эмоциональное выгорание, которое приводит к тому, что человек цинично и отстраненно относится к своим должностным обязанностям, чувствует истощение и дистанцируется от своих должностных обязанностей.

Еще один фактор, который может существенно ухудшать условия работы, - оупен спейсы, которые должны были объединять людей и способствовать появлению новых идей, но у сотрудников должна быть возможность менять локацию для работы в офисе, чтобы не сидеть весь день на одном месте, работать в учреждении или парке, уединиться, чтобы сконцентрироваться или отдохнуть.

Супрун отметила, что качество воздуха существенно влияет на самочувствие, а значит и на производительность. Исследования показывают, что свежий воздух в рабочем помещении повышает производительность на 11%.

"Чтобы чувствовать себя хорошо, нашему организму нужно потреблять достаточно воды. От этого зависит качество сна, бодрость, способность фокусироваться, ясность ума и внимательность. Все это напрямую влияет на производительность работы. В офисах должен быть свободный доступ к качественной питьевой воде. Для этого нужно установить достаточное количество кулеров или других источников воды", - пояснила экс-глава Минздрава.

Супрун добавила, что люди в присутствии животных или друзей лучше справляются с интеллектуальными задачами. Кроме того, собаки способствуют неформальному общению. Ограничениями к приглашению собачек на работу является аллергии и фобии сотрудников.

 

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