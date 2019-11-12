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Espreso.tvОбществоСхемы при оценке имущества: Рада проголосовала за ликвидацию "площадок Яценко"

Схемы при оценке имущества: Рада проголосовала за ликвидацию "площадок Яценко"

Антон Яценко
Антон Яценко
фото: vesti.in.ua
Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект № 2047-д, предусматривающий ликвидацию авторизованных электронных площадок для оценки недвижимости

Соответствующее решение поддержали 378 нардепов, передает Еспресо.TV.

Отметим, "площадки Яценко" - авторизованные электронные площадки - появились в конца 2017 года года во время принятия госбюджета на 2018 год.

Одна из поправок в Налоговый кодекс предусматривала появление посредников в процессе внесения отчета об оценке недвижимости в единую базу.

Сервис пересылал за деньги данные оценщика в Единую базу Фонда государственного имущества. По последним подсчетам, с июля 2018 года до 10 октября 2019 года с населения в пользу площадок взыскано более 700 млн грн.

Схему связывают с народным депутатом нескольких созывов Антоном Яценко, по некоторым данным, связанные с ним фирмы заработали на ней 23 млн грн.

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