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Espreso.tvОбществоШвейцарская компания перемещает завод из Польши в Ивано-Франковск

Швейцарская компания перемещает завод из Польши в Ивано-Франковск

В 2020 году швейцарская компания Calyx Capital Advisers переместит завод по производству панелей управления бытовой техникой из Польши в Украину. Предприятие разместят в Ивано-Франковске, где создадут 1 тыс. рабочих мест

Об этом сообщает UBN.

Также в следующем году Calyx начинает работу в новом промышленном парке Белой Церкви над строительством завода по производству автозапчастей, в результате чего 450 рабочих мест из Германии переместятся в Украину.

В более долгосрочной перспективе компания планирует освоить более 25 тысяч квадратных метров Запорожского автомобильного завода, чтобы создать ориентированный на ЕС "бизнес-кампус" из запчастей и обслуживания, в котором будут работать 5000 человек.

 
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