Сенцов забрал из МИДа стул, который символизировал его заключение, - Пристайко
Об этом написал глава ведомства Вадим Пристайко в Twitter.
"4 года в Министерстве стоял "стул Сенцова" с надписью "Свобода". Каждый высокий гость имел возможность посидеть на нем и почувствовать себя в центре сложной драмы по освобождению Олега и побратимов. Наконец стул закончил свою дипломатическую миссию и был передан законному владельцу", - написал Пристайко.
4 года в Министерстве стоял "стул Сенцова" с надписью "Свобода". Каждый высокий гость имел возможность посидеть на нем и почувствовать себя в центре сложной драмы по освобождению Олега и собратьев. Наконец стул закончил свою дипломатическую миссию и был передан законному владельцу. pic.twitter.com/lZvo4g5jW0- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 12 ноября 2019
Он добавил, что встретился с другими бывшими пленниками Кремля.
"Пожал руку нашим ребятам, которые выдержали российские тюрьмы и вышли на свободу. Чрезвычайные ощущения. Спасибо, что после освобождения вы взялись за нашу совместную борьбу - ради тех, кто до сих пор остался в застенках РФ! Работаем над свободой для наших вместе!" - добавил Пристайко.
Пожал руку нашим ребятам, которые выдержали российские тюрьмы и вышли на свободу. Необычайные ощущения. Спасибо, что после освобождения вы взялись за нашу совместную борьбу - ради тех, кто до сих пор остался в застенках РФ! Работаем над свободой для наших вместе! pic.twitter.com/KI4BGtQG2s- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 12 ноября 2019
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