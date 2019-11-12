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Espreso.tvОбществоСенцов забрал из МИДа стул, который символизировал его заключение, - Пристайко

Сенцов забрал из МИДа стул, который символизировал его заключение, - Пристайко


фото: twitter.com
Бывший узник Кремля Олег Сенцов посетил Министерство иностранных дел Украины, где забрал символический стул

Об этом написал глава ведомства Вадим Пристайко в Twitter.

"4 года в Министерстве стоял "стул Сенцова" с надписью "Свобода". Каждый высокий гость имел возможность посидеть на нем и почувствовать себя в центре сложной драмы по освобождению Олега и побратимов. Наконец стул закончил свою дипломатическую миссию и был передан законному владельцу", - написал Пристайко.

Он добавил, что встретился с другими бывшими пленниками Кремля.

"Пожал руку нашим ребятам, которые выдержали российские тюрьмы и вышли на свободу. Чрезвычайные ощущения. Спасибо, что после освобождения вы взялись за нашу совместную борьбу - ради тех, кто до сих пор остался в застенках РФ! Работаем над свободой для наших вместе!" - добавил Пристайко.

 

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