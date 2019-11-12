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Espreso.tvОбществоСБУ задержала десантника, который имел российский паспорт и воевал в Сирии

СБУ задержала десантника, который имел российский паспорт и воевал в Сирии


фото: ssu.gov.ua
СБУ заявляет о задержании завербованного ФСБ крымчанина

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что российские кураторы планировали распространить в медиапространстве фейковые материалы о якобы низком моральном состоянии ВСУ. Для этого ФСБ планировала использовать украинского воина-десантника, который уже находился в поле зрения военной контрразведки СБУ. Военный из десантно-штурмовых войск в 2018 году поступил на службу по контракту в ВСУ, прибыв из временно аннексированного страной-агрессором Крыма. Правоохранители выяснили, что мужчина после оккупации получил паспорт РФ, в 2016 году принял российскую присягу и был отправлен в Сирию защищать "русский мир", - говорится в сообщении.

В сообщении, отмечается о том, что чекисты решили использовать его украинское происхождение для участия в пределах спланированной на Лубянке специальной операции по дискредитации военно-политического руководства Украины и боевых возможностей украинской армии. По замыслу кураторов, после поступления в ВСУ военный должен был дезертировать из украинской армии. Его "разоблачительные" выступления планировались на российских телеканалах и в пропагандистских СМИ. Оперативники СБУ прервали операцию ФСБ и задержали дезертира при попытке пересечения административной границы с Крымом.

В украинской спецслужбе сообщают, что во время осмотра у мужчины изъятв собранная на службе военная информация и документы об участии в боевых действиях на востоке Украины.

 

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