СБУ разоблачила николаевцев на махинациях с международной связью и сотрудничестве с оккупантами

12 ноября, 2019, 08:38

В Николаеве СБУ разоблачила группу местных жителей, которые организовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика из-за границы

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Дельцы с помощью специального коммуникационного оборудования осуществляли терминацию международных телефонных звонков в сети украинских операторов сотовой связи, после чего выводили трафик в телефонные сети общего пользования под видом местных. Противоправный бизнес "замаскировали" под легальный колл-центр.

Незаконным "сервисом" пользовались в том числе представители страны-агрессора. СБУ установила факты взаимодействия организаторов незаконного канала связи с гражданами РФ и представителями оккупационного режима в Крыму и в ОРДЛО.