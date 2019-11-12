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Espreso.tvОбществоСБУ разоблачила николаевцев на махинациях с международной связью и сотрудничестве с оккупантами

СБУ разоблачила николаевцев на махинациях с международной связью и сотрудничестве с оккупантами

В Николаеве СБУ разоблачила группу местных жителей, которые организовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика из-за границы

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Дельцы с помощью специального коммуникационного оборудования осуществляли терминацию международных телефонных звонков в сети украинских операторов сотовой связи, после чего выводили трафик в телефонные сети общего пользования под видом местных. Противоправный бизнес "замаскировали" под легальный колл-центр.

Незаконным "сервисом" пользовались в том числе представители страны-агрессора. СБУ установила факты взаимодействия организаторов незаконного канала связи с гражданами РФ и представителями оккупационного режима в Крыму и в ОРДЛО.

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