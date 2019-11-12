Родственники Асада купили 19 элитных квартир в Москве за $40 млн, - СМИ

12 ноября, 2019, 11:51

Родственники президента Сирии Башара Асада купили минимум 19 квартир в жилых комплексах на территории Москва-Сити

Об этом говорится в расследовании Global Witness и Financial Times.

Цена московской недвижимости родственников Асада оценивается в $40 млн.

По данным расследования, квартиры в Москва-Сити с 2013 года покупали члены семьи дяди Башара Асада по материнской линии - Мохаммада Махлуфа. 13 объектов находятся в личной собственности двоюродного брата президента Сирии Хафиза Махлуфа (его обвиняли в пытках в Сирии) или в собственности подконтрольных ему компаний. Двумя элитными квартирами владеет жена другого двоюродного брата Асада - влиятельного сирийского бизнесмена Рами Махлуфа. Еще три объекта в московских небоскребах купили три других брата Махлуфа.

Все братья Асада, которые владеют недвижимостью в Москве, находятся под санкциями стран ЕС и США.

При этом для покупки недвижимости, как правило, использовались оффшорные компании, зарегистрированные в Ливане.

Также минимум одной из компаний, ранее принадлежавшей Махлуфа (Briana SAL Offshore), оказывал услуги Сбербанк.

При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, в Кремле ничего не знают об этих покупках и им "не должно быть это известно".

"Россия - это совершенно свободный рынок, очень много как граждан (РФ), так и граждан других стран покупают здесь объекты недвижимости. Это нормальная широко распространена практика", - сказал он.