Разведение сил на Донбассе: почти 50 военных изменили позиции

12 ноября, 2019, 18:58

В штабе Объединенных сил рассказали о ситуации на участках разведения

Об этом сообщает штаб ООС.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня завершено формирование бетонной опоры для водоотводной системы. Кроме того, продолжаются бетонные работы по подключению пролета моста с основной конструкцией.

Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Продолжаются мероприятия по синхронному и зеркального демонтажу определенных фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Практическая их фаза, по графику, продлится до 25 ноября.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, завершен практический этап зеркального процесса разведения личного состава и вооружения. Тактическое положение изменили 48 военнослужащих ВСУ. Идет информирование СММ ОБСЕ о готовности к очистке участков загрязненных взрывоопасными предметами.