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Espreso.tvОбществоРада запустила новый сайт

Рада запустила новый сайт

Верховная Рада Украины запустила новый веб-сайт

Об этом сообщила руководитель прессслужбы аппарата ВРУ Ирина Кармелюк в своем Facebook.

"Стартовал новый официальный сайт Верховной Рады Украины. Увидеть новую версию можно по ссылке на главной странице действующего сайта или http://mportal.rada.gov.ua/ Написать замечания и предложения по ссылке http://mportal.rada.gov.ua / feedback ", - написала Кармелюк.

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