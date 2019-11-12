Рада запустила новый сайт
12 ноября, 2019, 16:07
Верховная Рада Украины запустила новый веб-сайт
Об этом сообщила руководитель прессслужбы аппарата ВРУ Ирина Кармелюк в своем Facebook.
"Стартовал новый официальный сайт Верховной Рады Украины. Увидеть новую версию можно по ссылке на главной странице действующего сайта или http://mportal.rada.gov.ua/ Написать замечания и предложения по ссылке http://mportal.rada.gov.ua / feedback ", - написала Кармелюк.
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