Рада ужесточила наказание за подделку лекарств
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Законом устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет с конфискацией имущества в случае, если те же действия совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом путем злоупотребления служебным положением, медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью крупномасштабного распространения, в частности информационных систем, в том числе интернета. До сих пор такие деяния наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.
Эти же действия, если они повлекли смерть или иные тяжкие последствия, или совершены в особо крупных размерах, наказываются пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.
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