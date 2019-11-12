Рада ужесточила наказание за подделку лекарств

12 ноября, 2019, 18:01

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект 1152-1, который усиливает ответственность за фальсификацию лекарств. Соответствующее решение поддержали 363 нардепа

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Законом устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет с конфискацией имущества в случае, если те же действия совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом путем злоупотребления служебным положением, медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью крупномасштабного распространения, в частности информационных систем, в том числе интернета. До сих пор такие деяния наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

Эти же действия, если они повлекли смерть или иные тяжкие последствия, или совершены в особо крупных размерах, наказываются пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.