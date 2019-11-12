"Забыл" о 2 Range Rover и 2 квартирах: НАБУ сообщил о подозрении экс-гендиректору "Укроборонпрома" Букину

12 ноября, 2019, 11:46

12 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении прежнему гендиректору ГК "Укроборонпром" по факту декларирования недостоверной информации

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

Установлено, что чиновник в 2016 году не внес в декларацию доходы, 2 квартиры, земельный участок в г. Киеве и 2 автомобиля Range Rover, который является собственностью его гражданской жены.

Отмечается, что действия бывшего гендиректора квалифицированы по ст. 366-1 УК (Декларирование недостоверной информации).

Бывший нардеп Сергей Лещенко в своем telegram-канале сообщил, что речь идет о Павле Букине.