"Забыл" о 2 Range Rover и 2 квартирах: НАБУ сообщил о подозрении экс-гендиректору "Укроборонпрома" Букину
12 ноября, 2019, 11:46
12 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении прежнему гендиректору ГК "Укроборонпром" по факту декларирования недостоверной информации
Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.
Установлено, что чиновник в 2016 году не внес в декларацию доходы, 2 квартиры, земельный участок в г. Киеве и 2 автомобиля Range Rover, который является собственностью его гражданской жены.
Отмечается, что действия бывшего гендиректора квалифицированы по ст. 366-1 УК (Декларирование недостоверной информации).
Бывший нардеп Сергей Лещенко в своем telegram-канале сообщил, что речь идет о Павле Букине.
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