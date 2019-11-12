"Лучше мед": в Болгарии медведи гризли пробрались на территорию SPA-салона и плюхались в бассейне. видео
12 ноября, 2019, 12:03
В болгарский SPA-салон, который находится в горах, ночью пришел сначала один медведь, а потом к нему присоединились еще трое
Об этом сообщает Daily Mail .
Отмечается, что животные купались в бассейне, веселились, прыгали, валялись между бассейнами и гуляли по территории, один из них даже пытался зайти на кухню.
Первого медведя прозвали Swimmy (плавник - англ.).
"5 звезд, лучше, чем мед!" - пошутили авторы видеоролика и сообщили, что салон был закрыт на сезон, поэтому в нем не было посетителей.
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