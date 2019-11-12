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Espreso.tvОбщество"Лучше мед": в Болгарии медведи гризли пробрались на территорию SPA-салона и плюхались в бассейне. видео

"Лучше мед": в Болгарии медведи гризли пробрались на территорию SPA-салона и плюхались в бассейне. видео


фото: fb
В болгарский SPA-салон, который находится в горах, ночью пришел сначала один медведь, а потом к нему присоединились еще трое

Об этом сообщает Daily Mail .

Отмечается, что животные купались в бассейне, веселились, прыгали, валялись между бассейнами и гуляли по территории, один из них даже пытался зайти на кухню.

Первого медведя прозвали Swimmy (плавник - англ.).

"5 звезд, лучше, чем мед!" - пошутили авторы видеоролика и сообщили, что салон был закрыт на сезон, поэтому в нем не было посетителей.

 

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