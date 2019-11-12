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Espreso.tvОбщество"Если ты откроешь свой рот в мою сторону, я сразу буду бить в е...ло", - Бужанский грозит Вятровичу

"Если ты откроешь свой рот в мою сторону, я сразу буду бить в е...ло", - Бужанский грозит Вятровичу

Бывший руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович обнародовал скрин переписки с нардепом от "Слуги народа" Максом Бужанским. Бужанский угрожал Вятровичу с использованием нецензурной брани

Вятрович обнародовал скрин переписки на своей странице в Facebook.

"Привет коллега будущий, давай смотри без провокаций, если ты откроешь свой рот в мою сторону, я сразу буду бить в е...ло, я тебя предупредил, я таких как ты бандеровских пидарасов е... и буду е..., ты понял? ", - написал Бужанский в частном сообщении Вятровичу.

Днем, во время пленарного заседания Верховной Рады Бужанский заявил, что по его данным вместо нардепа Ирины Луценко по списку "Европейской солидарности" в Верховную Раду пройдет Вятрович. В очереди за Луценко в партийном списке шла Наталья Бойко. Бужанский утверждает, что Бойко сняла кандидатуру для того, чтобы в Раду прошел Вятрович.

  • Кабинет министров освободил Вятровича с должности директора Института национальной памяти в сентябре.
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