"Барселона" необычным образом поддержала протесты в Каталонии

12 ноября, 2019, 16:49

Футбольный клуб "Барселона" представил новый комплект формы в цветах флага Каталонии

Об этом сообщает "Барселона" в twitter.

Четвертый комплект игровой формы на сезон-2019/20 выполнен в желтом цвете с красными полосками - по аналогии с флагом Каталонии.

В новой форме "Барселона" планирует сыграть несколько матчей в нынешнем сезоне.

Техническим спонсором клуба является Nike. У "Барсы" впервые будет четыре комплекта формы в одном сезоне.

Wherever we are from.

For so many years we have felt it.

And for 120 years, it's deep within us. #HoPortemDins pic.twitter.com/CCpOe8eu8R - FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2019