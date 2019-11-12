"Барселона" необычным образом поддержала протесты в Каталонии
12 ноября, 2019, 16:49
Футбольный клуб "Барселона" представил новый комплект формы в цветах флага Каталонии
Об этом сообщает "Барселона" в twitter.
Четвертый комплект игровой формы на сезон-2019/20 выполнен в желтом цвете с красными полосками - по аналогии с флагом Каталонии.
В новой форме "Барселона" планирует сыграть несколько матчей в нынешнем сезоне.
Техническим спонсором клуба является Nike. У "Барсы" впервые будет четыре комплекта формы в одном сезоне.
Wherever we are from.- FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2019
For so many years we have felt it.
And for 120 years, it's deep within us. #HoPortemDins pic.twitter.com/CCpOe8eu8R
- 23 октября из-за протестов в Каталонии матч чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и "Реалом" перенесли на декабрь.
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