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Espreso.tvСпорт"Барселона" необычным образом поддержала протесты в Каталонии

"Барселона" необычным образом поддержала протесты в Каталонии


фото: twitter
Футбольный клуб "Барселона" представил новый комплект формы в цветах флага Каталонии

Об этом сообщает "Барселона" в twitter.

Четвертый комплект игровой формы на сезон-2019/20 выполнен в желтом цвете с красными полосками - по аналогии с флагом Каталонии.

В новой форме "Барселона" планирует сыграть несколько матчей в нынешнем сезоне.

Техническим спонсором клуба является Nike. У "Барсы" впервые будет четыре комплекта формы в одном сезоне.

  • 23 октября из-за протестов в Каталонии матч чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и "Реалом" перенесли на декабрь.

 

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