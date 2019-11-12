Потенциальный соперник рассказал о тотальном преимуществе над Ломаченко
Об этом сообщает BoxingScene.
По словам чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) Девина Хейни, он превосходит обладателя "франчайзингового" титула WBC и чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василия Ломаченко по всем компонентам.
"Я вижу у него недостатки, которыми мог бы воспользоваться. Ключевым фактором будет мой джеб. Мне кажется, что я владею лучшим джебом и он отличает меня от всех остальных. Я смогу побить его за счет преимущества в физической силе. Я чувствую, что я быстрее, сильнее и больше его. Мне кажется, что я лучший во всем. Мне 20 лет, мое тело становится крепче, что можно увидеть в моих боях ", - сказал Хейни.
9 ноября Девин Хейни победил доминиканца Альфредо Сантьяго по очкам и впервые защитил титул WBC.
- Напомним, 7 ноября мексиканец Сауль Альварес отобрал у Василия Ломаченко лидерство в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории.
- 5 ноября американские боксеры Девин Хейни и Джервонта Дэвис, которые являются потенциальными соперниками Василия Ломаченко, устроили ссору в соцсети twitter .
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