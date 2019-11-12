Помог допинг: украинский борец неожиданно получил бронзу Европейских игр

12 ноября, 2019, 17:21

Украинский борец греко-римского стиля Николай Кучмий получил бронзовую награду Европейских игр после дисквалификации за допинг белоруса Кирилла Грищенко

Об этом сообщает Insidethegames.

В соревнованиях весовой категории до 130 кг Кучмий уступил Грищенко в четвертьфинале турнира в Минске. Позже белоруса, который выиграл золото домашних Европейских игр, поймали на употреблении допинга.

В итоге, серебряный призер грузин Якоб Каджая получил золото, обладатель бронзы россиянин Сергей Семенов - серебро, а украинец, уступивший Семенову в схватке за третье место - бронзу.

Вторые Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня.