Помог допинг: украинский борец неожиданно получил бронзу Европейских игр
12 ноября, 2019, 17:21
Украинский борец греко-римского стиля Николай Кучмий получил бронзовую награду Европейских игр после дисквалификации за допинг белоруса Кирилла Грищенко
Об этом сообщает Insidethegames.
В соревнованиях весовой категории до 130 кг Кучмий уступил Грищенко в четвертьфинале турнира в Минске. Позже белоруса, который выиграл золото домашних Европейских игр, поймали на употреблении допинга.
В итоге, серебряный призер грузин Якоб Каджая получил золото, обладатель бронзы россиянин Сергей Семенов - серебро, а украинец, уступивший Семенову в схватке за третье место - бронзу.
Вторые Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня.
- Напомним, сборная Украины получила на Европейских играх в Минске 52 награды и заняла в итоговом медальном зачете третье место.
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