Парламент назначил нового члена Совета Нацбанка

12 ноября, 2019, 11:01

Верховная Рада Украины на заседании 12 ноября назначил Виталия Шапрана новым членом Совета Национального банка

За соответствующее решение проголосовали 268 нардепов, передает Еспресо.TV

Парламент назначил экономиста Виталия Шапрана членом Совета Национального банка Украины сроком до 7 июля 2021 года.

Отметим, он был назначен на вакантное место, освободившееся после того, как Тимофей Милованов перешел на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.