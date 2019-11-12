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Espreso.tvОбществоПарламент назначил нового члена Совета Нацбанка

Парламент назначил нового члена Совета Нацбанка


фото: censor.net
Верховная Рада Украины на заседании 12 ноября назначил Виталия Шапрана новым членом Совета Национального банка

За соответствующее решение проголосовали 268 нардепов, передает Еспресо.TV

Парламент назначил экономиста Виталия Шапрана членом Совета Национального банка Украины сроком до 7 июля 2021 года.

Отметим, он был назначен на вакантное место, освободившееся после того, как Тимофей Милованов перешел на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

 

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