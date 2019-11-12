Не скрывался, является офицером и защитником ДАП: Минобороны удивил арест генерала Марченко с залогом 76 млн
12 ноября, 2019, 15:15
Министерство обороны Украины назвало странным решение Печерского районного суда об аресте генерал-майора Дмитрия Марченко с залогом в 76 млн грн по делу о поставках бронежилетов для армии
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны в Facebook.
"Вызывает удивление тот факт, что Дмитрию Марченко была избрана именно такая мера пресечения, несмотря на то, что он не скрывался и сотрудничал со следствием, является боевым офицером, участником обороны ДАП, положительно характеризуется по службе, а также то, что судом не было принято во внимание предложение нескольких народных депутатов и Героев Украины о взятии Дмитрия на поруки", - говорится в сообщении.
Минобороны отмечает, что заинтересовано в объективном и компетентном расследовании дела, готово предоставить всестороннее содействие следствию и надеется на его объективность и беспристрастность.
- Напомним, Печерский райсуд Киева арестовал генерал-майора Дмитрия Марченко с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. ГБР обвиняет Марченко в закупке некачественных бронежилетов для армии по завышенной цене.
- Дмитрий Марченко - боевой офицер, ветеран АТО, участник обороны Донецкого аэропорта. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В сентябре 2015 года назначен на должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины.
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