12 ноября, 2019, 15:15

Министерство обороны Украины назвало странным решение Печерского районного суда об аресте генерал-майора Дмитрия Марченко с залогом в 76 млн грн по делу о поставках бронежилетов для армии

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны в Facebook.

"Вызывает удивление тот факт, что Дмитрию Марченко была избрана именно такая мера пресечения, несмотря на то, что он не скрывался и сотрудничал со следствием, является боевым офицером, участником обороны ДАП, положительно характеризуется по службе, а также то, что судом не было принято во внимание предложение нескольких народных депутатов и Героев Украины о взятии Дмитрия на поруки", - говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что заинтересовано в объективном и компетентном расследовании дела, готово предоставить всестороннее содействие следствию и надеется на его объективность и беспристрастность.