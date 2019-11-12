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Espreso.tvОбществоНазарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным

Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пытается договориться о встрече с глазу на глаз между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским

Об этом сообщает Reuters.

"Что произошло, то произошло. Вмешались внешние силы, внутренние силы. Я с первых дней пытаюсь как-то их свести. (...) Я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. Они апеллируют на запад Украины, предлагают Америке, Европейскому союзу, Нормандской четверке собраться и так далее. Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины, потому что решается только между двумя государствами, а не между всеми", - сказал Назарбаев на конференции по международной политике в столице Казахстана Нурсултан.

Отмечается, что Зеленский согласился на это предложение.

"Зеленский уже согласился на тет-а-тет и сообщил об этом президенту России. Мы сейчас увидим (если Путин согласится, - Ред.). Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", - добавил он.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что скажет Путину во время встречи: "Крым и Донбасс - это Украина".

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