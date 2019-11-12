НАБУ задержало директора одного из департаментов Офиса президента
12 ноября, 2019, 19:49
Национальное антикоррупционное бюро задержало на взятке в $150 тысяч директора департамента общественной информации Офиса президента Светлану Кондзелю
Об этом сообщают источники в ОП по данным УП.
Как отмечается, сумма взятки составляет 150 тыс. долларов.
По данным источника, Кондзеля рассказывала, что решает любую проблему через связи в Офисе президента
В частности, она просила $150 тысяч за назначение на пост заместителя председателя правления "Нафтогаза".
Справка: Светлана Кондзеля работала в разных отделах при президенте с 2009 года. В департаменте обеспечения доступа к публичной информации - с 2014 года
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