НАБУ задержало директора одного из департаментов Офиса президента

12 ноября, 2019, 19:49

Национальное антикоррупционное бюро задержало на взятке в $150 тысяч директора департамента общественной информации Офиса президента Светлану Кондзелю

Об этом сообщают источники в ОП по данным УП.

Как отмечается, сумма взятки составляет 150 тыс. долларов.

По данным источника, Кондзеля рассказывала, что решает любую проблему через связи в Офисе президента

В частности, она просила $150 тысяч за назначение на пост заместителя председателя правления "Нафтогаза".

Справка: Светлана Кондзеля работала в разных отделах при президенте с 2009 года. В департаменте обеспечения доступа к публичной информации - с 2014 года

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