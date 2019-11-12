НАБУ просит суд арестовать экс-заместителя председателя НБУ Писарука с залогом в 30 млн гривен
12 ноября, 2019, 15:55
Национальное антикоррупционное бюро подает в Высший антикоррупционного суд ходатайство об аресте с альтернативой залога подозреваемого по делу VAB Банка Олега Бахматюка
Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на НАБУ.
"Сейчас идет процесс подачи в Антикоррупционный суд ходатайств об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн", - сообщили в НАБУ.
- Напомним, председатель правления Райффайзен Банка Аваль, экс-заместителя председателя НБУ Александра Писарука задержали работники НАБУ .
- По словам экс-нардепа Сергея Лещенко, Писарука задержали по подозрению в растрате в особо крупных размерах по делу рефинансирования банка VAB Bank на 1,2 млрд грн в 2014 году.
- Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что задержание главы Райффайзен Банка Аваль, экс-заместителя председателя НБУ Александра Писарук сваязано с его работой в НБУ
- В Нацбанке отрицают обыски НАБУ среди работников НБУ.
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