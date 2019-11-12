НАБУ просит суд арестовать экс-заместителя председателя НБУ Писарука с залогом в 30 млн гривен

12 ноября, 2019, 15:55

Национальное антикоррупционное бюро подает в Высший антикоррупционного суд ходатайство об аресте с альтернативой залога подозреваемого по делу VAB Банка Олега Бахматюка

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на НАБУ.

"Сейчас идет процесс подачи в Антикоррупционный суд ходатайств об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн", - сообщили в НАБУ.