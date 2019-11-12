Мы должны ставить Путину требования, а не он нам, - Огрызко

12 ноября, 2019, 19:21

Экс-министр иностранных дел заявил, что на месте украинского президента он бы поставил свое условие Путину

Об этом заявил украинский дипломат Владимир Огрызко в программе "Вечер с Мирославой Барчук" на Еспресо.TV .

"В Берлине, Париже, Вашингтоне прекрасно понимают, что с Путиным говорить довольно трудно, потому что это человек, который, во-первых, не видит Украину на политической карте мира, во-вторых, циник и человек, который не выполняет свои собственные обязательства. Поэтому не приходится ожидать чего-то необычного. И думаю, что госпожа Верещук права: мы должны продемонстрировать, что сделали все возможное. Я тоже выступаю за то, чтобы саммит состоялся как можно быстрее. Сейчас речь идет о разных датах. Я хочу, чтобы наша власть наконец поняла, что надежды на то, что Путина можно убедить в чем-то - нереальны. Это не тот случай, когда можно чего-то ожидать и потому нужно думать о новом формате подхода к этой проблеме. Единственное, что мне не нравится - это то, что говорят "мы выполнили все требования Путина". А почему Путин выдвигает нам требования? Мы должны ставить Путину требования, а не он нам", - сказал Огрызко.

По его словам, это обычная российская тактика шантажа, которым они пользуются на каждом шагу, и поскольку мы это знаем и понимаем, то должны действовать не так, как хочется Путину, а ровно наоборот.