 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМукачево и Измаил: в правительстве назвали приоритетные аэропорты для развития в 2020 году

Мукачево и Измаил: в правительстве назвали приоритетные аэропорты для развития в 2020 году


фото: svalyavanews
С 2020 года в правительстве планируют начать реконструкцию аэропортов Днипро, Мукачево, Измаил, а в концессию планируется передать аэропорты Херсона, Запорожья и Черновцов

Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий во время презентации планов министерства на 5 лет передает ЦТС.

"Со следующего года начинаем реконструировать аэропорты Днипро, Мукачево, Измаил. По концессии - это аэропорты Херсон, Черновцы, Запорожье. Изучаем ситуацию по Львову", - сказал министр.

Криклий также подчеркнул, что цель правительства - повышение авиамобильности населения Украины с 5% до 15%.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 ноября, 2019 вторник

больше новостей

12 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать