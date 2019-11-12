Мукачево и Измаил: в правительстве назвали приоритетные аэропорты для развития в 2020 году

12 ноября, 2019, 16:22

С 2020 года в правительстве планируют начать реконструкцию аэропортов Днипро, Мукачево, Измаил, а в концессию планируется передать аэропорты Херсона, Запорожья и Черновцов

Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий во время презентации планов министерства на 5 лет передает ЦТС.

"Со следующего года начинаем реконструировать аэропорты Днипро, Мукачево, Измаил. По концессии - это аэропорты Херсон, Черновцы, Запорожье. Изучаем ситуацию по Львову", - сказал министр.

Криклий также подчеркнул, что цель правительства - повышение авиамобильности населения Украины с 5% до 15%.