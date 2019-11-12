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Espreso.tvСпортМатч "Динамо" вошел в топ-25 лучших игр Лиги чемпионов в истории

Матч "Динамо" вошел в топ-25 лучших игр Лиги чемпионов в истории


фото: REUTERS
Встреча между киевским "Динамо" и испанской "Барселоной" в 1997 году заняла двадцатое место в рейтинге лучших матчей в истории Лиги чемпионов

Об этом сообщает FourFourTwo.

Матч группового раунда Лиги чемпионов 1997/1998 между киевским "Динамо" и испанской "Барселоной", который завершился победой украинского на "Капм Ноу" со счетом 4: 0, вошел в топ-25 лучших матчей в истории турнира. Аналитики разместили встречу на двадцатой строчке.

"В 1986 году девятилетний ребенок был эвакуирован из своего дома в пригороде Киева после взрыва Чернобыльского ядерного реактора. Одиннадцать лет спустя Андрей Шевченко сделал хет-трик в матче против "Барсы", за которую тогда играли Ривалдо и Луиш Фигу" - рассказывает о матче издание.

В том сезоне киевляне дошли до полуфинала Лиги чемпионов, а Андрей Шевченко получил приглашение в итальянский "Милан".

 

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