Матч "Динамо" вошел в топ-25 лучших игр Лиги чемпионов в истории
Об этом сообщает FourFourTwo.
Матч группового раунда Лиги чемпионов 1997/1998 между киевским "Динамо" и испанской "Барселоной", который завершился победой украинского на "Капм Ноу" со счетом 4: 0, вошел в топ-25 лучших матчей в истории турнира. Аналитики разместили встречу на двадцатой строчке.
"В 1986 году девятилетний ребенок был эвакуирован из своего дома в пригороде Киева после взрыва Чернобыльского ядерного реактора. Одиннадцать лет спустя Андрей Шевченко сделал хет-трик в матче против "Барсы", за которую тогда играли Ривалдо и Луиш Фигу" - рассказывает о матче издание.
В том сезоне киевляне дошли до полуфинала Лиги чемпионов, а Андрей Шевченко получил приглашение в итальянский "Милан".
- 30 октября футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко занял четвертое место в рейтинге лучших крайних защитников топ-5 европейских чемпионатов.
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