Лучшего бомбардира сборной Англии отстранили от матча Евро-2020 за драку
Об этом сообщает The Guardian.
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Стерлинг не поможет национальной команде в матче 9-го тура отбора на Евро-2020 против Черногории.
24-летний форвард был отстранен от участия во встрече по решению тренерского штаба сборной Англии. Причиной такого шага стал конфликт с участием Стерлинга и защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса, который вспыхнул во время матча чемпионата Англии и продолжился в лагере сборной, где футболисты продолжили выяснять отношения.
После того, как стало известно, что Стерлинг отстранен от матча сборной, футболист обратился к фанатам в Instagram.
"В первую очередь хочу сказать, что все знают, насколько этот матч важен для меня. Также все знают, что я не склонен вести себя подобным образом. Мы с Джо все обсудили и будем двигаться дальше. Футбол - вид спорта, в котором эмоции доходят до предела, и во мне достаточно мужества, чтобы признать, что в определенный момент они захлестнули меня. Теперь все позади, и мы не станем больше повторять эту историю ", - пояснил Стерлинг.
Стерлинг принял участие в 6 матчах отбора Евро-2020, в которых забил 8 голов, что является лучшим показателем среди футболистов сборной Англии.
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