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Espreso.tvСпортЛучшего бомбардира сборной Англии отстранили от матча Евро-2020 за драку

Лучшего бомбардира сборной Англии отстранили от матча Евро-2020 за драку


фото: REUTERS
Лучший бомбардир сборной Англии в отборе на Евро-2020 Стерлинг был отстранен от ближайшего матча команды из-за конфликта с защитником Джо Гомесом

Об этом сообщает The Guardian.

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Стерлинг не поможет национальной команде в матче 9-го тура отбора на Евро-2020 против Черногории.

24-летний форвард был отстранен от участия во встрече по решению тренерского штаба сборной Англии. Причиной такого шага стал конфликт с участием Стерлинга и защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса, который вспыхнул во время матча чемпионата Англии и продолжился в лагере сборной, где футболисты продолжили выяснять отношения.

После того, как стало известно, что Стерлинг отстранен от матча сборной, футболист обратился к фанатам в Instagram.

"В первую очередь хочу сказать, что все знают, насколько этот матч важен для меня. Также все знают, что я не склонен вести себя подобным образом. Мы с Джо все обсудили и будем двигаться дальше. Футбол - вид спорта, в котором эмоции доходят до предела, и во мне достаточно мужества, чтобы признать, что в определенный момент они захлестнули меня. Теперь все позади, и мы не станем больше повторять эту историю ", - пояснил Стерлинг.

Стерлинг принял участие в 6 матчах отбора Евро-2020, в которых забил 8 голов, что является лучшим показателем среди футболистов сборной Англии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от Raheem Sterling (@ sterling7)

 

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