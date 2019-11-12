Ломаченко отдал отцу половину рекордного гонорара

12 ноября, 2019, 17:51

Украинский боксер Василий Ломаченко отдал своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко половину рекордного гонорара за бой против британца Люка Кэмпбелла

Об этом сообщает champion.com.ua

Чемпион мира по версиям WBO (Всемирная боксерская организация), WBA (Всемирная боксерская ассоциация) и WBC (Всемирный боксерский совет) в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко заработал $4 млн за бой, который он провел 31 августа на "O2 Arena" в Лондоне, против британца Люка Кэмпбелла. Этот гонорар стал для украинца рекордным.

С вычетом налогов и сумм, уплаченных промоутерской компании и менеджеру, Ломаченко получил $2 млн. Половину этой суммы боксер отдал своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко.