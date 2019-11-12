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Espreso.tvСпортЛомаченко отдал отцу половину рекордного гонорара

Ломаченко отдал отцу половину рекордного гонорара


фото: Fightnews
Украинский боксер Василий Ломаченко отдал своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко половину рекордного гонорара за бой против британца Люка Кэмпбелла

Об этом сообщает champion.com.ua

Чемпион мира по версиям WBO (Всемирная боксерская организация), WBA (Всемирная боксерская ассоциация) и WBC (Всемирный боксерский совет) в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко заработал $4 млн за бой, который он провел 31 августа на "O2 Arena" в Лондоне, против британца Люка Кэмпбелла. Этот гонорар стал для украинца рекордным.

С вычетом налогов и сумм, уплаченных промоутерской компании и менеджеру, Ломаченко получил $2 млн. Половину этой суммы боксер отдал своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко.

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