Кулеба рассчитывает на компенсацию Украине в случае отмены санкций против РФ

12 ноября, 2019, 12:24

Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в случае отмены санкций против России Украина должна получить компенсацию

В интервью РБК-Украина он сказал, что первоочередная задача - не допустить снятия санкций против России.

"Есть агрессия, есть нарушение одной страной базового правового порядка всего континента, поэтому были введены санкции. Если вы решили их снять безосновательно, тогда нужны какие-то компенсаторы. Но первая задача - это не допустить снятия санкций", - отметил он.

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По его словам, задача дипломатии и политики заключается в том, чтобы получить максимальную выгоду в обмен на несоблюдение обещания.

"Так устроена политика. Конечно же, сказать: "Ребята, ну мы понимаем, что вы нам ничего не должны. Вы там сняли санкции. Ну хоть спасибо, что поддержали пять лет - и на том спасибо", - так не надо делать", - добавил Кулеба.