 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКулеба рассчитывает на компенсацию Украине в случае отмены санкций против РФ

Кулеба рассчитывает на компенсацию Украине в случае отмены санкций против РФ


фото: zaxid.net
Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в случае отмены санкций против России Украина должна получить компенсацию

В интервью РБК-Украина он сказал, что первоочередная задача - не допустить снятия санкций против России.

"Есть агрессия, есть нарушение одной страной базового правового порядка всего континента, поэтому были введены санкции. Если вы решили их снять безосновательно, тогда нужны какие-то компенсаторы. Но первая задача - это не допустить снятия санкций", - отметил он.

Читайте также: Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС. - Кулеба

По его словам, задача дипломатии и политики заключается в том, чтобы получить максимальную выгоду в обмен на несоблюдение обещания.

"Так устроена политика. Конечно же, сказать: "Ребята, ну мы понимаем, что вы нам ничего не должны. Вы там сняли санкции. Ну хоть спасибо, что поддержали пять лет - и на том спасибо", - так не надо делать", - добавил Кулеба.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 ноября, 2019 вторник

больше новостей

12 ноября, 2019 вторник

11 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать