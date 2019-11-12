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Espreso.tvОбществоH&M откроет четвертый магазин в Киеве - на Оболони

H&M откроет четвертый магазин в Киеве - на Оболони

H&M подписал с ТРЦ Dream Town договор на открытие своего четвертого магазина в Киеве

Об этом пишет НВ Бизнес со ссылкой на директора девелоперской компании и двух руководителей торговых сетей.

"Магазин откроется на месте супермаркета Novus, площадь которого составляет около 3 тыс. кв м", - сообщил директор торговой сети, пожелавший остаться неназванным.

Novus закрывает свой магазин после 19 ноября, что подтвердили в пресс-службе сети. В компании добавили, что ТРЦ решил не продлевать договор аренды, и супермаркет приходится закрывать. Novus продолжает развиваться, уточнили в пресс-службе.

Продовольственный супермаркет в первой очереди Dream Town откроет Сильпо со стороны ст.м. "Минская" в конце декабря, сообщил Александр Меламуд. Еще один супермаркет "Сильпо" появится во второй очереди ТРЦ на месте супермаркета "Космос".

H&M вышел на украинский рынок в 2018 году, открыв первый магазин в ТРЦ Lavina Mall, второй - в октябре 2018 года в ТРЦ Sky Mall, а третий - в сентябре 2019 году в ТРЦ River Mall.

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