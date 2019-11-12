Google разрабатывает "секретный проект", который может собирать данные о состоянии здоровья миллионов людей, - WSJ
12 ноября, 2019, 08:49
Корпорация Google работает над секретным проектом, который позволит собирать информацию о состоянии здоровья миллионов людей
Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает РБК-Украина.
Отмечается, что проект разрабатывается в сотрудничестве с некоммерческой компанией Ascension - второй по величине системе здравоохранения США.
Сначала, якобы, планируется получать информацию о здоровье миллионов американцев, проживающих в 21 штате.
По данным источников The Wall Street Journal, проект уже начал работать год назад. Он получил кодовое название Project Nightingale ("Проект Соловей").
Диагнозы, результаты лабораторных исследований, записи о госпитализации, полные истории болезней с именами и фамилиями пациентов, а также их даты рождений - такую информацию может собирать Google в рамках проекта.
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