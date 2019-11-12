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Espreso.tvОбществоГлавным редактором Financial Times впервые в истории станет женщина

Главным редактором Financial Times впервые в истории станет женщина


фото: reuters
Главным редактором главного финансового газеты мира Financial Times впервые за время ее существования станет женщина

Financial Times сообщила, что нынешний главный редактор Лайонел Барбер в начале следующего года уйдет в отставку после 14 лет работы на этом посту.

Барбер проработал в FT на различных должностях 34 года. В своем письме он отметил, что работа в Financial Times была для него "редкой привилегией и удовольствием".

Причин решения уйти со своего поста Барбер не уточнил.

Кресло Барбера займет Рулав Халаф, которая с 2016 года была его заместителем. Свое назначение она назвала "большой честью", пообещав приумножить плоды работы Барбера, которого она назвала своим наставником.

 
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