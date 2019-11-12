Главным редактором Financial Times впервые в истории станет женщина
12 ноября, 2019, 16:53
Главным редактором главного финансового газеты мира Financial Times впервые за время ее существования станет женщина
Financial Times сообщила, что нынешний главный редактор Лайонел Барбер в начале следующего года уйдет в отставку после 14 лет работы на этом посту.
Барбер проработал в FT на различных должностях 34 года. В своем письме он отметил, что работа в Financial Times была для него "редкой привилегией и удовольствием".
Причин решения уйти со своего поста Барбер не уточнил.
Кресло Барбера займет Рулав Халаф, которая с 2016 года была его заместителем. Свое назначение она назвала "большой честью", пообещав приумножить плоды работы Барбера, которого она назвала своим наставником.
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