Глава НБУ прервал заграничную командировку из-за обысков у экс-заместителя
Об этом заявили в пресс-службе Нацбанка.
В то же время глава Национального банка Яков Смолий прервал служебную загранкомандировку и возвращается в Украину.
"Правление Национального банка возмущено вручением подозрения правоохранительными органами Александру Писаруку, бывшему первому заместителю главы НБУ. Вместе с первой постреволюционной командой руководства центробанка он стоял у истоков реформы банковского сектора, благодаря которой мы сегодня имеем здоровые, прозрачные и надежные банки. Александр Писарук - профессиональный банкир с безупречной репутацией, которую оценили и в МВФ, где он работал последние три года, и в международном и отечественном банковском сообществе, где наш коллега работал 16 лет до назначения в НБУ и последний месяц", - говорится в сообщении.
Также в Нацбанке напомнили, что решение в НБУ принимаются коллегиально, что исключает определяющее влияние одного человека на процесс принятия таких решений.
-
Напомним, председатель правления Райффайзен Банка Аваль, ексзаступника председателя НБУ Александра Писарук задержали работники НАБУ .
-
По словам екснардепа Сергея Лещенко, Писарук задержали по подозрению в растрате в особо крупных размерах по делу рефинансирования банка VAB Bank на 1200000000 грн в 2014 году.
- В Нацбанке отрицают обыски НАБУ среди работников НБУ.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-