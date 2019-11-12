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Espreso.tvОбществоГлава НБУ прервал заграничную командировку из-за обысков у экс-заместителя

Глава НБУ прервал заграничную командировку из-за обысков у экс-заместителя


фото: bank.gov.ua
Ни один из членов правления и директоров департаментов Национального банка не был задержан во время следственных действий по поводу обстоятельств выдачи в 2014 году стабилизационного кредита VAB Банка Бахматюка

Об этом заявили в пресс-службе Нацбанка.

В то же время глава Национального банка Яков Смолий прервал служебную загранкомандировку и возвращается в Украину.

"Правление Национального банка возмущено вручением подозрения правоохранительными органами Александру Писаруку, бывшему первому заместителю главы НБУ. Вместе с первой постреволюционной командой руководства центробанка он стоял у истоков реформы банковского сектора, благодаря которой мы сегодня имеем здоровые, прозрачные и надежные банки. Александр Писарук - профессиональный банкир с безупречной репутацией, которую оценили и в МВФ, где он работал последние три года, и в международном и отечественном банковском сообществе, где наш коллега работал 16 лет до назначения в НБУ и последний месяц", - говорится в сообщении.

Также в Нацбанке напомнили, что решение в НБУ принимаются коллегиально, что исключает определяющее влияние одного человека на процесс принятия таких решений.

  • Напомним, председатель правления Райффайзен Банка Аваль, ексзаступника председателя НБУ Александра Писарук задержали работники НАБУ .

  • По словам екснардепа Сергея Лещенко, Писарук задержали по подозрению в растрате в особо крупных размерах по делу рефинансирования банка VAB Bank на 1200000000 грн в 2014 году.

  • В Нацбанке отрицают обыски НАБУ среди работников НБУ.
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