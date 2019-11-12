Если разрушить государственные институты некомпетентностью, этого будет достаточно для Путина, - Вятрович

12 ноября, 2019, 21:28

Экс-руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал свои задачи в ВР

Об этом он рассказал в программе "Большой вечер" с Василием Зимой на Еспресо.TV .

В ближайшее время Вятрович получит место в парламенте.

"Я был в списке, был двадцать пятым номером и единственное, что нужно было, чтобы я продвинулся в списке - было решение другой кандидата в народные депутаты Натальи Бойко. Она сегодня подала заявление в ЦИК о том, что не будет заходить, соответственно, я стал автоматически следующим, кто войдет в парламент", - сказал он.

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"Я привык работать в среде, которая не является обязательно комфортной для меня и воспринимает мои идеи, которые я стараюсь воплощать в жизнь. Я прекрасно понимаю, что это не лучший парламент для того, чтобы воплощать мои идеи в жизнь, но это именно тот парламент, где я нужен буду для защиты национальных интересов, потому что, я боюсь, что порой некомпетентисть или действительно какая-то нездоровая увлеченность Россией, могут привести к тому, что очень многие из тех достижений, которые были достигнуты за 5 лет в вопросах укрепления национальной индентичности могут быть поставлены под вопрос. И собственно моя задача - остановить наступление "русского мира", создавать условия для развития украинского мира", - сказал Вятрович.

Он сказал, что непонимание того, кто враг способно разрушить государственные институты.

"Непонимание того, что это война с Россией, что эта война начата Россией, что эту войну нельзя прекратить без того, что захочет прекратить Россия. Все остальное может быть глупость, некомпететнисть, умение пророссийских сил воспользоваться этим. Действительно, сейчас парламентское большинство, люди, которые пришли к власти представляют пеструю политическую группу, где есть очень разные люди, где есть проукраинские люди, но вместе с тем есть люди, которые выступают с пророссийскими заявлениями. Самое страшное,что происходит, это подрыв этих институтов, которые являются государственными, новых, которые созданы. Институт - это государство, государство и есть институты, и если их разрушать своей некомпетенистю, этого достаточно, не надо быть предателем, не надо работать на Путина. Этого для Путина достаточно, чтобы победить Украину", - добавил Вятрович.