Эксперт: "Правительственный законопроект о легализации азартных игр не соответствует международным стандартам"

12 ноября, 2019, 12:39

Законопроект об игорном бизнесе сейчас очень актуален, и он должен урегулировать деятельность в этой области

Впрочем, представленный правительством законопроект № 2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" не соответствует объявленным в нем принципам и должен быть доработан. Об этом заявил эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского Института Будущего Александр Чебаненко во время круглого стола на тему: "Каким быть или не быть игорному бизнесу в Украине?".

По словам эксперта, законопроект № 2285 не соответствует международным стандартам и имеет целый ряд недоработок. В частности, заложенные в бюджет следующего года 3 млрд гривен дохода от игорного бизнеса не стоят тех проблем, которые с ним будут связаны.

"В законопроекте заложена возможность работать букмекерам, которые связаны со страной-агрессором Россией, а также с оффшорных зон. Это может вызвать ряд вопросов. Также создается фонд поддержки спорта, медицины, культуры при наличии государственного бюджета, что в нынешних условиях является дублированием функций и не является необходимым. В документе, как это ни прискорбно, отслеживаются и определенные коррупционные риски. Прежде всего по формированию регулятора игорного рынка - создание Комиссии по развитию и регулированию азартных игр при наличии Минфина и предоставления ей фактически силовых полномочий", - отметил Александр Чебаненко.

Как ранее заявил журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов, законопроект Кабинета министров производит впечатление, будто его писали несколько бизнес-группировок. В частности, в нем очень ощутимо влияние букмекеров.