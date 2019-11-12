Депутат Нимченко, предлагавший ввести уголовную ответственность за "кнопкодавство", проголосовал за коллегу

12 ноября, 2019, 17:39

Процедуру личного голосования нарушил депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко, который был соавтором одного из законопроектиов об уголовной ответственности депутатов за "кнопкодавство"

Об этом сообщает движение "Чесно".

Представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" кнопкодавил на утреннем заседании 12 ноября во время голосования за законопроект о совершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования.

Судя по табло, Василий Нимченко нажал на две кнопки "за". На схеме рассадки место слева от депутата-кнопкодава не закреплено ни за одним нардепом, а по правую руку от Нимченко сидит Тарас Козак.

Примечательно, что во время голосования за законопроект №2299 24 из 44 депутатов ОПЗЖ воздержались, а "за" проголосовали только пятеро членов этой фракции: Нимченко, Козак, Николай Скорик, Вадим Столар и Нестор Шуфрич.