Депутат Нимченко, предлагавший ввести уголовную ответственность за "кнопкодавство", проголосовал за коллегу
12 ноября, 2019, 17:39
Процедуру личного голосования нарушил депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко, который был соавтором одного из законопроектиов об уголовной ответственности депутатов за "кнопкодавство"
Об этом сообщает движение "Чесно".
Представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" кнопкодавил на утреннем заседании 12 ноября во время голосования за законопроект о совершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования.
Судя по табло, Василий Нимченко нажал на две кнопки "за". На схеме рассадки место слева от депутата-кнопкодава не закреплено ни за одним нардепом, а по правую руку от Нимченко сидит Тарас Козак.
Примечательно, что во время голосования за законопроект №2299 24 из 44 депутатов ОПЗЖ воздержались, а "за" проголосовали только пятеро членов этой фракции: Нимченко, Козак, Николай Скорик, Вадим Столар и Нестор Шуфрич.
- Парламент принял в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".
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