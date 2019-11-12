День в зоне ООС: 5 обстрелов, 2 военных подорвались на неизвестном предмете
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
2 обстрела наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": у Хутора Вольного - из подствольных гранатометов; неподалеку от Южного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил: у Песков - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Верхнеторецкого - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из автоматических гранатометов.
В течение текущих суток ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете получили два военнослужащих Объединенных сил.
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