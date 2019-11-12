День в зоне ООС: 5 обстрелов, 2 военных подорвались на неизвестном предмете

12 ноября, 2019, 18:38

В течение дня оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

2 обстрела наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": у Хутора Вольного - из подствольных гранатометов; неподалеку от Южного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил: у Песков - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Верхнеторецкого - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из автоматических гранатометов.

В течение текущих суток ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете получили два военнослужащих Объединенных сил.